Amerikanerne surner: Verste siden Trumps frigjøringsdag

Forbrukertilliten i USA sank i september til det laveste nivået på fem måneder, tynget av voksende bekymring om både jobbutsikter og den bredere økonomien, melder Bloomberg.

The Conference Boards forbrukertillitsindeks viser 94,2 poeng for september, en nedgang på 3,6 poeng fra måneden før.

Dette er det laveste nivået siden april, samme måned som da president Donald Trump hadde sin egen «frigjøringsdag» med offentliggjøring av nye tollsatser.

Ifølge nyhetsbyrået var medianestimatet blant økonomer på 96,0.

En måling av forbrukernes syn på nåværende forhold har sunket syv poeng til det laveste nivået på et år, men også en forventningsindeks for de neste seks måneder viser nedgang.

Forventningsindeksen er nå på 73,4 poeng. Helt siden februar har den vært under 80-tallet som typisk signaliserer resesjon, ifølge Conference Board.

Jobb-uro

Vurderingen av jobbmarkedet viser at andelen amerikanere som mener det er mer enn nok av jobber, har sunket til det laveste nivået siden februar 2021, mens det er like mange som før som mener det er vanskelig å få seg ny jobb.

Tross dempet stemning blant forbrukerne har pengebruken deres bidratt til å holde økonomien gående, skriver nyhetsbyrået. Privatforbruket var en sentral årsak til den kraftige oppjusteringen av BNP-tall forleden.

I de ferske forbrukertillitstallene er det forbrukere under 35 år som trekker opp, mens de over 35 trekker ned.

Undersøkelsen som danner grunnlag for Conference Board-tallene utføres av teknologi- og analysefirmaet Toluna. Dataene for september-tallene ble innhentet frem til 21. september.