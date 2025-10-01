Nå er USA stengt

Hverken republikanerne eller demokratene bøyde av, så nå er 750.000 føderalt ansatte i USA på vei ut av arbeid og over på permittering.

Dette kan også bli starten på en ny sparkerunde i offentlig sektor, noe president Donald Trump har truet med.

«Dette er den første nedstengningen på nesten sju år, og den tredje under Trump. Konflikten står fast mellom Republikanere og Demokrater om helsesubsidier, og begge parter bruker situasjonen til å posisjonere seg foran mellomvalget i 2026», konstaterer DNB Carnegie i sin morgenrapport.

Anslag tilsier at ledigheten kan stige 3-4 tidels prosentpoeng til 4,7 prosent hvis shutdown varer i tre uker.

Ved den tilsvarende nedstengingen i 2013, gikk også 120.000 private jobber tapt i bedrifter som enten leverte til offentlig sektor eller i bedrifter som trengte ulike former for offentlige lisenser og tillatelser.

Små reaksjoner

Likevel er markedsreaksjonene til nå moderate.

«Futures på S&P 500 og Nasdaq falt 0,5% da «stopgap» pakken mislyktes, men har siden steget. Dollaren stabiliserte seg etter flere dagers svekkelse, samtidig som gull satte en ny rekord. Tiårsrenten i USA ligger rundt 4,148% opp 1 bp. Slik sett er det langt fra noe dramatikk i markedsreaksjonene, noe som tyder på at man forventer at budsjettkonflikten løsner – slik det har gjort før», skriver DNB Carnegie.

«Historisk sett har mye av det økonomiske tapet blitt hentet inn igjen, men ikke alt – og utfallet vil også avhenge av hvor langvarig nedstengningen blir», skriver Handelsbanken Capital Markets i sin morgenrapport.

«Nedstengningen skaper også åpenbare utfordringer for Federal Reserve, ettersom viktige nøkkeltall nå blir forsinket – særlig arbeidsmarkedstallene (payrolls) som egentlig skulle vært offentliggjort fredag», understreker sjeføkonom Marius Gonsholt Hov.