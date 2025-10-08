Olav Chen om AI-boomen: – Vi danser så lenge musikken spiller

– Er AI det største siden den industrielle revolusjonen, eller en gigantisk boble på vei til å sprekke?

– Vi ser alle varsellampene, men det er kostbart som forvalter å ikke være med på kort sikt.

– Vi har varsellamper ikke minst når du ser selskapene klø hverandre på ryggen ved å investere i hverandres AI-prosjekter, sier allokeringssjef Olav Chen i Storebrand i Finansavisens podcast FA Makro.

Hør podcasten her:

– Ikke blitt mer effektiv

Chen understreker at selskaper som Nvidia leverer inntjening.

– Utfordringen er om inntjeningen fremover vil ha samme vekstrate. I mange tilfeller ser du heller en S-kurve enn en eksponensiell kurve som fortsetter.

Det er heller ikke gitt at brukerne av AI-teknologien får de gevinstene som er forespeilet:

– Jeg tviler litt på de makroøkonomiske gevinstene. Jeg bruker Grok, Musks AI-agent. Det eneste den har gjort er å erstatte Google. Den har foreløpig ikke gjort meg så effektiv som de store investeringene skulle tilsi.

Også ellers er det mye «hype»:

– Man får dårlig smak i munnen av alle som prøver å lure inn AI i sin salgspitch. Det er «same shit, different wrapping» i mange tilfeller, mener han.

– Hinsides prising

– Når kommer avkastningen?

– Det er tusenkronersspørsmålet. Hvor lenge kan man vente, gitt at prisingen er så hinsides?