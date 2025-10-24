Arbeidsledigheten er ikke 2 prosent!

I Finansavisen har KS’ sjeføkonom Torbjørn Eika en utmerket kommentar til Sparebanken Norges sjeføkonom Tore Grobæk Vamraaks makrospalte i samme avis. Som Eika, mener jeg også at Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) til Statistisk sentralbyrå (SSB) gir et annet, og mye riktigere bilde av arbeidsmarkedet enn Navs statistikk for arbeidsledighet. Vamraak er forøvrig i godt selskap når han foretrekker Navs ledighetstall, det samme gjør Norges Bank i pengepolitiske rapport, og også regjeringen i hovedtabellen for siste statsbudsjett.

En bedre definisjon av «reelt arbeidsledig» kan være: «Har ikke jobb, ønsker jobb».

For å se hvorfor AKU er bedre enn Nav, må man sette seg inn i hvordan disse definerer «arbeidsledig».

Nav-ledigheten henviser typisk til de Nav registrerer som helt ledige. Dette utgjorde 2,1 prosent i september. I tillegg er det ifølge Nav 0,8 prosent delvis ledige, og 0,3 prosent på arbeidsmarkedstiltak (av én eller annen grunn mener Norges Bank, regjeringen og Vamraak at arbeidsledige personer på tiltak ikke er arbeidsledige).

Legger vi til grunn alle som på én eller annen måte har registrert seg som uten ønsket jobb hos Nav, er altså den registrerte (delvis) ledigheten ikke 2,1 prosent, men 3,2 prosent.

Dette er en dramatisk undertelling av «reelt arbeidsledige».

Det er mange som ikke melder seg hos Nav selv om man ikke har jobb. En del av disse fanges opp i AKU. I 2. kvartal var AKU-ledigheten 5 prosent (4,6 prosent sesongjustert), altså over dobbelt så høy ledighet som hos Nav.

Også dette er antageligvis en undertelling.

I AKU må man oppfylle tre kriterier for å defineres som arbeidsledig:

Man må ha jobbet mindre enn én time forrige uke

Man må aktivt ha søkt etter jobb de seneste fire ukene

Man må kunne begynne å jobbe innen to uker

Se for deg at du fra nyttår og frem til påske hadde søkt massevis av jobber uten engang å ha kommet til intervju. Du tar deg en måneds pause fra søkingen. Kanskje tar du ekstra omsorgsoppgaver i familien. Når SSB ringer, vil du ikke telle som arbeidsledig selv om du svært gjerne skulle hatt jobb – fordi du ikke har søkt aktivt de seneste fire ukene og ikke kan begynne å jobbe før om mer enn to uker.

Tar vi med alle som sier de ønsker jobb, uavhengig av søkeaktivitet, og når de kan begynne å jobbe, er arbeidsledigheten i henhold til AKU i 2. kvartal 8,7 prosent. I tillegg er det mange som jobber færre timer enn de skulle ønske (ufrivillig deltid). Tar vi med disse, er det 12 prosent som enten jobber mindre enn de ønsker eller ikke har jobb i det hele tatt.

Antagelig er dette også en undertelling. Noen har helt gitt opp, og for eksempel førtidspensjonert seg.

At mange velger å fokusere på Navs 2,1 prosent, er vanskelig å forstå. Særlig fordi en av de viktigste grunnene til å se på arbeidsledighet er å estimere hvor mye ledig kapasitet det er i arbeidsmarkedet. For dette formålet er Nav omtrent det dårligste tallet man kan se på. Språk er makt, og samfunnsdiskusjonen hadde vært annerledes hvis vi opererte med en arbeidsledighet på over 8 prosent, kontra cirka 2 prosent.

Sigmund Aas

Partner i Arealstatistikk