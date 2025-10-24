– Dette demper ikke Trump

De ferske, og udramatiske, inflasjonstallene for USA gjør seniorstrateg Sara Midtgaard i Nordea Markets sikker på rentekutt fra Federal Reserve neste uke.

– Og jeg er temmelig sikker på at det går mot et rentekutt også i desember.

– Vil disse kuttene, og Feds tidligere kutt, gjøre at kritikken fra Donald Trump dempes?

– Det er ikke gitt. Jeg tror vi fortsatt kan få meldinger om at rentekuttene burde vært større. Trump er ikke fornøyd med kutt på 25 basispunkter, mener Midtgaard.

– Og Trump ønsker at kuttene fortsetter neste år, tror hun, og viser til hvordan «Trumps mann i Fed», Stephen Miran, har gått inn for hele fem rentekutt før jul.

– Det gir en pekepinn på hva Trump ønsker seg. Da holder ikke to kvartinger.

Midtgaard regner med at Trump vil forsøke å erstatte dagens Fed-sjef, Jerome Powell, med en klar rentedue når Powells periode går ut i mai neste år.

– Hemmet i arbeidet

Midtgaard tror Fed vil gjennomføre to kutt i år selv med problemene som nedstengingen av offentlig sektor medfører.

– De er hemmet i arbeidet, ved at de også mangler arbeidsmarkedsrapportene. Det vil ta lang tid før Fed får gode data, og de de får i mellomtiden vil være av svak kvalitet. Det gjør det vanskelig å navigere, slår Midtgaard fast.

– Men de er mer redd for at arbeidsmarkedet blir svakere enn for at inflasjonen stiger.

– Kan kutte for langt

Dallas Fed har anslått at det skal 30.000 nye jobber til hver måned resten av året for å hindre at ledighetsraten stiger videre. Andre analyser tyder på at en negativ månedlig jobbvekst på 10.000 vil være nok til å holde uendret ledighet i 2026.

– Så lav jobbvekst behøver ikke bety høyere ledighet, understreker Midtgaard.

– Men fordi Fed ikke vil ha sikre og gode tall, kan de komme til å fortsette med kutt til et lavere rentenivå enn det som egentlig må til, før de er sikre på at det likevel ikke er så stor nedsiderisiko som fryktet fra arbeidsmarkedet.