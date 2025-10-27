USA: Mer forgjeldet enn Italia og Hellas

USAs statsgjeld er på vei til å overstige nivåene i både Italia og Hellas for første gang dette århundret, viser nye prognoser fra Det internasjonale pengefondet (IMF).

Ifølge Financial Times vil amerikansk bruttogjeld øke med over 20 prosentpoeng innen 2030, til 143,4 prosent av BNP – som vil være et nytt rekordnivå. Samtidig ventes budsjettunderskuddet å holde seg over 7 prosent av BNP hvert år resten av tiåret. Det er høyest blant alle de avanserte økonomiene som IMF følger.

Symbolsk

Italia og Hellas, som sto i sentrum av eurokrisens gjeldsdrama, ventes derimot å redusere gjeldsbyrden mot slutten av tiåret. I begge landene føres det en stram finanspolitikk og man har tatt kontroll på budsjettunderskuddene.

– Dette er et symbolsk øyeblikk, sier Mahmood Pradhan, sjef for global makro i Amundi Investment Institute, til FT.

– Men Italia har svakere vekstutsikter enn USA, så dette betyr ikke nødvendigvis at Italia er ute av faresonen, legger han til.



Til tross for at USA har større lånekapasitet enn europeiske land, mener James Knightley i ING at utviklingen er urovekkende:

– Mange amerikanske politikere ser ned på Europas svake vekst, men når tallene sammenlignes, endres bildet, sier han.

Italias statsminister Giorgia Meloni får ros for å stramme inn budsjettet. Foto: Bloomberg

Politisk vilje

Den amerikanske statsgjelden har ligget under nivåene i Italia og Hellas siden 2000-tallet, men vil ifølge IMF fortsette å stige også etter 2030. Budsjettkontoret CBO anslår at den økende gjeldsandelen vil vare i flere tiår, ifølge FT.

Samtidig peker IMF på at italienske statsfinanser er i bedring. Statsminister Giorgia Meloni har fått ros for å redusere underskuddet til 3 prosent av BNP i år, ned fra 8,1 prosent i 2022.

Flere økonomer advarer imidlertid om at amerikanske politikere mangler vilje til å tette gapet mellom inntekter og utgifter.

– Demokratene vil ikke kutte i utgifter, og republikanerne vil ikke øke skattene, sier Joe Gagnon ved Peterson Institute.

Nedgradert

Utviklingen bekymrer også ratingbyråene. Scope Ratings nedgraderte nylig USAs kredittvurdering fra AA til AA-, og pekte på økende budsjettunderskudd, høyere gjeld og svekket styring under Trump-administrasjonen.

Byrået viser til at statsgjelden kan stige til 140 prosent av BNP innen 2030, opp fra 122 prosent i år, dersom det ikke iverksettes tiltak. Det vil gjøre USA til det nest mest forgjeldede landet blant utviklede økonomier – bare slått av Japan.

«Vedvarende forverring av offentlige finanser og en svekkelse av styringsstandarder driver nedgraderingen,» skriver Scope, men legger til at dollaren fortsatt sikrer amerikanske statsobligasjoner en unik posisjon som verdens tryggeste aktivum.

Scope har samtidig justert utsiktene fra «negative» til «stabile», og viser til at de sterke fundamentene i amerikansk økonomi delvis balanserer risikoen som følger av økende politisk polarisering og vedvarende underskudd.