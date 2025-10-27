Fem kandidater er med i finaleheatet i racet om å bli USAs neste sentralbanksjef, opplyste finansminister Scott Bessent ifølge Bloomberg til pressen på Air Force One mandag.

Kvintetten består av de nåværende Fed-styremedlemmene Christopher Waller og Michelle Bowman, tidligere Fed-styremedlem Kevin Warsh, Det hvite hus-rådgiver Kevin Hassett og BlackRock-direktør Rick Rieder.

– Vi planlegger en ny runde intervjuer, og håper å legge frem en sterk liste med kandidater for presidenten før Thanksgiving, sa Bessent.

– Ikke særlig smart

Donald Trump selv forventer å ha nominasjonen klar før nyttår.

– Vi har en person som ikke er særlig smart i den jobben akkurat nå, sa Trump og gjentok sin vanlige kritikk av sentralbanksjef Jerome Powell. Presidenten har lenge irritert seg over Powells forsiktige tilnærming til rentekutt og flere ganger latterliggjort ham offentlig.

De 25 basispunktene i september var Feds første kutt under Trump, og en ny «kvarting» er høyst ventet å komme denne uken etter fredagens uventet lave inflasjonstall.

Markedet priser inn en sannsynlighet på nærmere 97 prosent for et rentekutt, noe som vil senke styringsrenten til intervallet 3,75-4,00 prosent.

Vil ha 1 prosent rente

Dette er langt over hva Trump helst ser for seg. Før september-kuttet ville han ha Fed til å kutte med tre prosentpoeng.

– Det skulle nok mye til for å forhindre et kutt til uken ettersom Fed har flyttet fokuset mer mot arbeidsmarkedet, sa makroøkonom Karine Alsvik Nelson hos Handelsbanken Capital Markets fredag.

Presidenten gjentok også mandag at han ikke forventer at Bessent forlater sin nåværende stilling for å overta som sentralbanksjef.

Kandidaten som ender opp med jobben vil ifølge Bloomberg trolig utnevnes til en 14-årig periode som medlem av Federal Reserve-styret. Powells åremål som sentralbanksjef løper ut i mai.