Etter at jeg – i likhet med Norges Bank og regjeringen – har pekt på at arbeidsledigheten har ligget stabilt på 2 prosent , har både Torbjørn Eika i KS og Sigmund Aas i Arealstatistikk grepet til tastaturet for å fortelle at Statistisk sentralbyrås (SSB) arbeidskraftundersøkelse (AKU) gir et mer riktig bilde på arbeidsledigheten enn Nav-statistikken. Mon det.

2,1 prosent Nav-ledighet, 4,7 prosent AKU-ledighet eller 20,5 prosent utenforskap?

Vi har mange mål for arbeidsledighet, og det er bra. Fordi vi til ulike formål ønsker å måle ulike nyanser i arbeidsmarkedet. Nav utgir månedlig og fullstendig statistikk over antallet personer registrert som helt eller delvis ledige, og hvor mange som er på arbeidsmarkedstiltak.

Det er for tiden 2,1 prosent helt ledige, og det har ligget imponerende stabilt mellom 1,7 og 2,3 prosent gjennom hele 2023, 2024 og 2025. Tallene for delvis ledige og personer på tiltak ligger også svært stabilt, eller noe fallende de seneste månedene.

Les også Advarer: Massive Norges Bank-kutt har en pris Den gode nyheten: Norges Bank vil kutte renten mye neste år. Den dårlige: Det vil svekke kronen, advarer Danske Bank.

SSB publiserer månedlig resultatene fra sin utvalgsundersøkelse (AKU), hvor de spør personer i alderen 15–89 år om deres tilknytning til arbeidsmarkedet. Blant de mange interessante dataene fra AKU er det særlig de trendjusterte tallene for andelen arbeidsledige mellom 15 og 74 år det refereres til, som «AKU-ledigheten». Som Sigmund Aas nevner, inkluderer denne statistikken personer som ikke er aktivt arbeidssøkende, men som gjerne skulle hatt en jobb.

Hverken Nav-ledigheten eller AKU-ledigheten gir svar på hvor mange som står utenfor arbeidslivet. Vi har generøse ordninger som sørger for at de som ikke kan bidra for fullt inn i arbeidslivet får en inntektssikring gjennom uføretrygd og andre helserelaterte ytelser.

Nav har nylig publisert at 700.000 personer i yrkesaktiv alder står utenfor arbeidsliv og utdanning. Det tilsvarer 20,5 prosent i aldersgruppen 20-66 år. Dette er en svært alvorlig utfordring for Norge. Både for arbeidslivet og for alle de enkeltmenneskene som ikke får ta del i arbeidslivet.

Men hva er et riktig tall på arbeidsledigheten i Norge? 2,1 prosent Nav-ledighet, 4,7 prosent AKU-ledighet eller 20,5 prosent utenforskap?

Les også – Her ser vi TACO i praksis Økt toll og handelskrig til tross: Det er eksportbedriftene som er mest optimistiske, viser konjunkturrapporten fra Sparebank 1 Sør-Norge.

Om vi er opptatt av hvordan landets ressurser forvaltes, hvordan arbeidslivet tar imot folk med ulike utfordringer, og hvordan vi skal klare å løse alle oppgavene i samfunnet med lave fødselsrater, er tallene for utenforskap det mest relevante.

For konjunkturstyringen, og dermed rentesettingen, gir Nav-ledigheten et mest oppdatert bilde på hvor mange som kan gå rett inn i en ny jobb. Den stabilt lave Nav-ledigheten forklarer hvorfor arbeidsmarkedet er så presset at lønningene øker mer enn partene i arbeidslivet ble enige om i våres.

Torbjørn Eika har gjennom sin lange tid i SSB bedre innsikt i AKU-tallene enn de fleste. Det er derfor med stor ydmykhet jeg vil forsøke å peke på noen svakheter ved å bruke SSBs arbeidskraftundersøkelse som temperaturmåler i arbeidsmarkedet. Når en stor del av økningen i AKU-ledigheten kommer fra studenter og andre personer med løsere tilknytning til arbeidslivet, er ikke nødvendigvis disse personene representative for bedriftenes arbeidskraftsbehov.

Alle de tre målene for ledighet er riktige, og faglig solid forankret. Men de måler ulike side av arbeidslivet, og det beriker totalbildet at vi har innsikt fra ulike vinkler.

Tore Grobæk Vamraak

Sjeføkonom i Sparebanken Norge