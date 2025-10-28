Nedstengningen av føderal sektor i USA begynner for alvor å få konsekvenser, mener Citi Research.

For tiden er det 1,4 millioner ansatte som ikke mottar lønn. Av disse er halvparten stengt ute, og resten jobber uten betaling.

Enn så lenge mottar ansatte i forsvaret lønn, men pengene hentes fra diverse fond, som ikke vil vare evig. Finansminister Scott Bessent har overfor CBS antydet at pengene er slutt før november er omme.

Rammer tårnet

Fra denne uken rammes også lønningene til flyvelederne.

«Det kan føre til større fravær og følgelig til mer forstyrrelser i luftfarten», advarer Citi.

Fra helgen kommer neste endring. Da stanser utbetalingene til mottakerne av Supplemental Nutrition Assistance Program, ordningen som sikrer mat til utvalgte lavinntektsfamilier. Ifølge Citi vil dette ramme 42 millioner personer.

«Smerten vil gi økt press på Kongressen for å ta grep for å gjenåpne offentlig sektor», mener Citi, som tror nedstengningen vil være over i løpet av første halvdel av november.

Fed-møte i halvblinde

«Det vil bety en opphoping av økonomiske data sent i november og tidlig i desember», er prognosen.

Nedstengingen begynte 1. oktober, og har blant annet ført til at månedlige sysselsettingstall uteblir fullstendig. Bureau of Labor Statistics fikk dispensasjon til å utarbeide inflasjonstall for september, men det er ikke gitt noen åpning for å innhente prisopplysninger som må til for å beregne inflasjonen i oktober.

Sentralbanken Federal Reserve avholder derfor rentemøte tirsdag og onsdag uten å ha de vanligvis kritiske opplysningene som må til for å avgjøre hvor hardt renten biter.