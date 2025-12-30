På en pressekonferanse i kjølvannet av mandagens møte med Israels statsminister Benjamin Netanyahu kom USAs president Donald Trump med nye trusler mot Iran.

Under samme seanse truet presidenten også med å sparke sentralbanksjef Jerome Powell før hans åremål går ut i mai neste år.

– Jeg vil elske det

– Han bør gå av. Jeg vil elske å sparke ham, sa Trump ifølge Bloomberg om mannen han selv pekte ut som Federal Reserve-sjef i sin første presidentperiode.

Presidenten kom med de samme truslene i juli i år, men gikk da tilbake på dem etter at markedene reagerte negativt.

– Kanskje jeg likevel kommer til å gjøre det, fortsatte han.

– Annonserer i januar

Trump gjentok også at han har en foretrukket kandidat til å ta over etter Powell.

– Det har jeg. Det har ikke endret seg. Jeg vil annonsere ham når tiden er inne, og det er god tid, sa presidenten, og la til at annonseringen vil komme «en gang i januar.»

Ifølge Business Insider fulgte presidenten opp med nye fornærmelser mot Powell, og kalte ham «en absolutt tosk». Trump gjentok også uttrykket «for sen-Powell» som en referanse til at Federal Reserve-sjefen ikke har kuttet renten raskt nok.

Truer med søksmål

Trump truet videre med et stort søksmål mot Powell for «grov inkompetanse.» Han viste ikke bare til rentehåndteringen, men også utgifter til renoveringen av Federal Reserve-bygningen.

I sin årstale for to uker siden sa Trump at han vil utpeke en ny sentralbanksjef som mener styringsrenten bør settes langt lavere enn i dag.

Tidligere har presidentens nærmeste økonomiske rådgiver i dag, Kevin Hassett, blitt trukket frem som en Trump-favoritt, i tillegg til tidligere Fed-styremedlem Kevin Warsh og dagens Fed-styremedlem Christopher Waller blant finalistene. Alle har tatt til orde for lavere renter enn dagens nivå.

– Risikerer resesjon

Trumps mann i Fed-styret, Stephen Miran, hevdet i et Bloomberg-intervju i forrige uke at USA risikerer resesjon om ikke renten blir kuttet videre.

– Hvis vi ikke senker renten, tror jeg at vi løper en risiko, sa han.

Federal Reserve kuttet tidligere denne måneden styringsrenten for tredje møte på rad, til intervallet 3,50-3,75 prosent. Samtidig varslet Powell at det må mer til for å kutte ytterligere.