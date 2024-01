De franske konjakkprodusentene er i harnisk etter at kinesiske myndigheter i forrige uke varslet at de ville sette i gang med egne undersøkelser rundt prisdumping av brennevinet, skriver Reuters.

Selv om de kinesiske undersøkelsene er rettet mot brennevin importert fra EU, virker det i stor grad å dreie seg om produkter hovedsakelig fra Frankrike.

– Unormalt lavt nivå

Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC), som representerer franske konjakkprodusenter, sier også en kommentar til nyhetsbyrået at de påståtte prisrabattene er unormalt små for en så formell undersøkelse.

– Dette reiser spørsmålet om den virkelige hensikten med prosessen, heter det i uttalelsen fra BNIC.

Ifølge BNIC starter Kinas handelsdepartement undersøkelsen av påstått dumping av europeisk brennevin basert på prisreduksjoner på 15,88 prosent.

– Dette nivået virker unormalt lavt sammenlignet med det som generelt aksepteres som begrunnelse for en prisdumpingsundersøkelse, hevder organisasjonen.



Videre hevder de at den uvanlig lave rabatten som påstås å være grunnen til den kinesiske undersøkelsen, styrker deres overbevisning om at fremtidige utvekslinger med kinesiske myndigheter vil vise at deres forretningspraksiser er fullt i samsvar med kinesiske og internasjonale regler.

Handelskrig

Da nyheten om de kinesiske undersøkelsene ble kjent på fredag, falt aksjene til de franske spritselskaper Remy Cointreau og Pernod Ricard ganske markant. Men begge selskapene har rettet opp noe av inntrykket igjen mandag.

Disputten er bare nok et slag i «handelskrigen» mellom EU og Kina som har oppstått de seneste årene, med anklager fra begge hold om urettferdig konkurranse og proteksjonisme. Da EU åpnet granskning av kinesiske elbilsubsidier i oktober, var Kina raskt ute med å stemple den som «naken proteksjonisme» og hevdet at Kinas forhold til Europa ville bli negativt påvirket.