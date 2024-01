Stemples som «krigssponsor»

Hurtigmatkjeden Subway svartelistes nå av Ukraina, siden kjeden har aktive restauranter i Russland, melder nyhetsbyrået Finwire og viser til en melding fra det ukrainske antikorrupsjonsbyrået NACP.

Angivelig skal den amerikanske kjeden ha mer enn 500 aktive restauranter i Russland og dermed betale hundretusentalls dollar i skatt til den russiske statskassen.



Ifølge nyhetsbyrået skal Subway også fortsatt drive annonsering via flere russiske sosiale medier som er omfattet av sanksjoner. Dessuten sies Subway å fortsatt levere mat via russiske Yandex-tjenester, som angivelig samarbeider med Kreml.

Svartelistingen innebærer at NACP stempler Subway som «krigssponsor».

Den russiske Subway-kjeden er den tredje største i Europa målt i antallet utsalgssteder, bak Storbritannia og Tyskland, ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass. Kjeden teller nå 550 restauranter fordelt på 122 byer, etter å ha vært i Russland i mer enn 20 år.

Har ikke direkte kontroll

Subway har selv tidligere poengtert at det amerikanske konsernet ikke har selveide restauranter i Russland, at restaurantene på det russiske markedet er uavhengig eid og driftet av lokale franchisetagere, og at Subway har «begrenset» innsikt i den daglige driften.

Selskapet har også forpliktet seg til å ikke gjøre direkte investeringer eller åpne direkte eide restauranter i Russland, mens eventuelle overskudd fra russisk virksomhet doneres til humanitær innsats.