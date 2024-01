Oregon har en relativt kort historie når det kommer til vinproduksjon. Siden de første moderne vinmarkene ble plantet med franske druesorter på 60-tallet har produksjonen hatt en eksplosiv vekst, selv om interessen fortsatt ikke er like stor som for vinene fra California.

Walter Scott Hyland Vineyard Chardonnay 2021 Polnr 15864101

VinifyID 2594109

998 kr

95 poeng

Fra Willamette Valley produserer paret Ken Pahlow og Erica Landon noen av dalens beste viner på chardonnay og pinot noir. Vineriet ved navn Walter Scott Wines ble etablert i 2008. Produksjonen er i underkant av 100.000 flasker årlig, fra nøye selekterte vinmarker som dyrkes etter økologiske prinsipper. De er sterkt inspirerte av noen av de største legendene fra Burgund - og dette skinner tydelig gjennom når du smaker vinene. De er ikke varme og generøse på samme måte som en chardonnay fra California. De er klare, syrefriske og balanserte, samtidig som de har en god dybde og tekstur. Noe for oss, med andre ord.

Walter Scott Hyland Vineyard Chardonnay 2021 Ole S. Berg

Hoveddelen av produksjonen til Walter Scott Wines kommer fra Eola-Amity Hills. I nordvest, i området McMinnville, ligger vinmarken Hyland Vineyard. Vinen herfra, altså Walter Scott Hyland Vineyard Chardonnay 2021, stammer fra vinranker plantet i høyden, preget av en kjølig vind fra stillehavet. 2021-årgangen viser en frisk og klar stil med aroma av lime, grønt eple, appelsinskall, knust stein, eik og sjøluft. På smak har vinen en steinete mineralitet med kombinasjon av forfriskende syre, god dybde og en syrefrisk avslutning med lett bitterhet som er behagelig balansert.

Vinen modnes først et år på franske eikefat hvor halvdelen av eikefatene er nye. Før flasking modnes de videre i noen måneder på ståltank, for å "samle" vinen og bevare friskheten. Vinen har et tydelig eikepreg, men det virker på ingen måte overdøvende for den delikate og friske frukten. Vinen fremstår også ganske reduktiv, med tydelig knust stein og krutt på aroma. Det kan derfor være en fordel å lufte vinen godt på karaffel. Alternativt kan du med fordel legge fem år eller mer i kjelleren. 95 poeng.

Kun 18 flasker er tilgjengelig av Hyland Vineyard - tilgjengelig i butikk på Aker Brygge i dag. Er du rask finnes det også noen flasker på bestilling. For rett under 1.000 kroner får du her veldig mye kvalitet for pengene. Skulle du mot formodning ikke ha mulighet til å sikre deg denne vinen, anbefaler vi å teste en av produsentens andre viner som er lettere tilgjengelige og sterkt anbefalt fra vår side.