Nå faller salget av champagne

Frankrikes champagneprodusenter solgte 299 millioner flasker i fjor, en nedgang på 8,2 prosent fra året før. Etter tre ekstraordinære år, er champagnesalget dermed tilbake på nivåene fra før coronapandemien, melder bransjeorganisasjonen Comité Champagne.

I 2019 ble det solgt 297,3 millioner flasker champagne. Året etter stupte salget med 18 prosent, da pandemien brøt ut. De påfølgende to årene føk salget opp igjen, med en oppgang på 33 prosent til en topp på 326 millioner flasker i 2022.

Selv om volumene falt i fjor, holdt champagneomsetningen seg over 6 milliarder euro i 2023 – et nivå som ble nådd for første gang året før.

Forklaringen på dette er høyere priser for de finere champagnene, spesielt i eksportmarkedene.

Større eksportandel

Volumfallet ble merket best på det hjemlige, franske markedet. Der gikk antallet solgte champagneflasker ned 8,2 prosent til 127 millioner flasker.

Utelater man coronaåret 2020, er dette det laveste antallet solgte champagneflasker i Frankrike siden 1985, ifølge Bloomberg.

Comité Champagne peker på at det franske markedet ble hardere rammet av inflasjon enn hva som var tilfellet for eksportmarkedene.

Eksporten falt også 8,2 prosent fra 2022, til 172 millioner flasker – men dette er godt over 2019-nivået på 156 millioner.

Eksporten utgjør dermed mer enn 57 prosent av totalsalget, mot 45 prosent for ti år siden, ifølge organisasjonen.

Her i Norge gikk salget av fransk musserende vin opp 3,6 prosent i fjor, til 2,84 millioner liter, fremgår det av Vinmonopolets salgsstatistikk.