Det ser lyst ut for Burgund 2022

Det er blitt vanskelig å orientere seg blant vin fra Burgund, og inngangsprisen er ofte høy. For oss i Finansavisen har det blitt viktigere og viktigere å finne gode kjøp som faktisk er tilgjengelige på polet. Det kan være fra en ny, lovende produsent, en ny generasjon som har tatt over produksjonen i et eksisterende hus - eller en gammel traver som har løftet kvaliteten til nye høyder. Et godt eksempel på sistnevnte er Bouchard Pére & Fils.

Tilgjengelige viner fra Bouchard 15234201 - Le Corton Grand Cru 2020 – Pris: 1492,80 (tilgjengelig på en del pol)

9370801 – Le Corton Grand Cru 2017 – Pris: 1399,70 (spesialbestilling)

5909605 - Le Corton Grand Cru 2017- Magnum Pris: 2900,90 (spesialbestilling)

10726501 – Clos de Beze 2018 – Pris: 3516,90 (tilgjengelig på en del pol)

11727301 – Beaune du Chateau Premier Cru Rouge 2019 – Pris: 569,90 (BU) (særlig anbefalt) Lanseres på spesialpolets burgundslipp: 16761001 – Chevalier Montrachet 2021

16761201 – Corton Charlemagne 2021

16761101 – Montrachet 2021

16761301 – Meursault Genevrieres 2021





Forrige uke smakte vi en primeur av Bouchard sin 2022-årgang og vinene viser seg strålende. Etter en rekke krevende årganger omtales 2022 som varm og tørr, med en lite utfordrende vekstsesong og stort potensial i de ferdige vinene.

Selv mener produsenten at de røde vinene minner om 2015- eller 2019-årgangene. For oss fremstår de jevnt over delikate, friske og konsentrerte, men (naturligvis) fortsatt litt «røffere» såpass unge, særlig i tanninene på de røde.

LANG HISTORIE: Bouchard Pere et Fils Foto: Ole S. Berg

De hvite vinene sier produsenten selv strekker seg mer mot 2017 i stil; de er ekspressive og modne i frukten med fin tekstur. Generelt er ikke årgangen like syrefrisk og transparent som 2021, men vinene har nok friskhet og energi til å balansere ut konsentrasjonen og den varme frukten.

Bouchard Pére & Fils ble etablert så tidlig som 1731. De er en av de eldste og kanskje mest kjente produsentene i Burgund. Noen år senere begynte de å kjøpe opp vinmarker, først i Volnay, og senere etter den franske revolusjonen så de muligheten til å kjøpe opp en rekke toppmarker, blant annet i Vigne de l’Enfant Jesus i Premier Cru Grèves i Beaune hvor de har monopol.

Bouchard eier også vinmarker i en rekke Grand Cru-marker og er faktisk den største eieren i Chevalier-Montrachet med hele 2,33 hektar. Fra denne vinmarken produseres noen av husets beste hvitviner, nemlig Chavalier-Montrachet og Chavalier-Montrachet La Cabotte som er en liten parsell plassert rett over selveste Montrachet selv.

RØDT: Noen av Bouchard sine beste rødviner Foto: Ole S. Berg

Til tross for imponerende vinmarker og en lang historie mistet huset noe kvalitetsfokus på slutten av 1900-tallet, og det ryktet ser ut til å henge igjen i dag. Men nå, etter eierskifte i 1995 og ny vinmaker (Frédéric Weber) fra og med 2014-årgangen, er vinene bedre enn noen gang.

Nå finnes en rekke av Bouchard sine viner tilgjengelig på Vinmonopolet, og dette er en av få produsenter hvor du fortsatt kan finne viner fra Chevalier- Montrachet , Clos de Bèze og Le Corton Grand Cru tilgjengelig i polets hyller til en fornuftig pris.

Utvalgte smaksnotater fra Bouchard sin 2022-årgang Beaune Clos Saint-Landry Premier cru 2022. Monopol-vinmark, Under husets eie siden 1791. 1,98 hektar. Kalk og knust stein, moden sitron, epler og underliggende tropisk frukt. Dybde og konsentrasjon på smak med fast tekstur og som balanserer den rike frukten. Fin friskhet i finish. Gir mye vin for pengene. 91 poeng

Meursault Gouttes d'Or Premier Cru 2022. Regnes blant de fremste «terroir» i Meursault som ikke har noen klassifiserte Grand Cru vinmarker. Vinen fra denne prestisjefylte vinmarken er kraftige og innbydende. Moden og generøs frukt med delikat preg av eik og nøtter. Smaken er fruktig og intens, men balanseres av en frisk syre og fast tekstur med en kalkaktig mineralitet og lang avslutning. 92-93 poeng

Meursault Perrières Premier Cru 2022. Sammen med Gouttes d´Or regnes Perrieres som en av de fremste vinmarkene i Meursault. Prisene fra vinmarken har skutt i taket over de siste årene, men tross prisen er det sjeldent de underleverer. Bouchard sin 2022 er ingen unntak. Noe ung og beskjeden nå, men har et stort potensial for videre lagring i 4+ år. Aroma av kalk, gule epler, honningmelon, hvite blomster, ristet brød og eik. På smaken er vinen slank og presis med en løftende syre og balansert fedme med lang og presis avslutning. 93-94 poeng

Chevalier- Montrachet Grand Cru 2022. Parfymert på nese med moden sitrus, integrert eik, kalk. God dybde på aroma. Livlig og elegant på smak med god konsentrasjon, fast tekstur og lang avslutning. 94 poeng. Trenger 5+ år.

Corton Charlemagne 2022. Intens aroma av knust stein, eple, fersken, eik og blomster. Fet og rik på smak med integrert eik og lang avslutning. Noe svakere frukt konsentrasjon nå, men balansert og frisk med varmere preg på smaken. 93 poeng. Trenger 3+ år. Monthelie Les Duresses Premier Cru 2022. Lett grønn og ungt preg nå. Noe stilket preg (50% hele klaser). Delikat og leskende rød kjølig frukt. Fast ankomst med frukt og eik på smak. Faste og fine tanniner med en delikat medium lang avslutning. 90 poeng.

Beaune du Château Premier Cru 2022. Lakris, treverk, jord og tobakk med moden rød frukt. Frisk og presis på smak med god konsentrasjon på smak og en god lengde på avslutning. Topp verdi for pengene. 90 poeng.

Beaune Greves Vigne de l'Enfant Jesus 2022. Krydder, lakris, eik med god kompleksitet på nese. Tett men fruktig på smak med kirsebær, moreller og bringebær med faste tanniner og lang avslutning. Fremstår noe kantet på tekstur nå, men vil ha et langt liv foran seg. 92-93 poeng. Trenger 4+ år.

Chambertin Clos de Bèze Grand Cru 2022. Kopmakt, men klar og kjølig preg i frukten. Fast på smak med rød delikat frukt, frisk syre og balanserte behagelige tanniner som gir god støtte og ikke overdøver for den frukt konsentrasjonen. Lang avslutning. 94 poeng. Trenger 5+ år.

Samtidig er det ikke kun toppvinene fra huset som leverer. Blant våre favoritter på de hvite leverer Meursault Premier Cru Genevrières en solid vin til under 1.000 kroner med kombinasjon av friskhet, moden gul frukt, eik, fedme og tekstur. Denne finnes tilgjengelig i butikk på noen pol i dag (Bodø City Nord, Hamar, Rygge, Bergen Valkendorfsgt), men vil også slippes i 2021-årgangen på spesiallansering i butikk den første februar, og på nettbutikken neste dag med varenummer 16761301.

LYKKES: Et utvalg av Bouchards røde «innstegsviner» Foto: Ole S. Berg

Av de rimeligere vinene utmerket Beaune du Château Premier Cru Rouge for oss særlig med tanke på kvalitet per krone. For 570 kroner får du her en kompleks Premier Cru fra Beaune med kombinasjon av frisk og moden frukt, krydder, delikat eik, søt lakris og fine tanniner. Vinen er basert på en rekke forskjellige av produsentens hele 17 Premier Cru-marker i Beaune som blant annet Les Aigrots, Les Avaux, Les Bressandes og Grèves.