Underskuddet tilsvarer 62,4 milliarder norske kroner. Det danske bryggeriet solgte unna den russiske virksomheten og trakk seg ut av Russland som følge av krigføringen i Ukraina.

Carlsberg kunngjorde i juni at det var funnet en kjøper for russiske Baltika, som selskapet hadde eid siden 2000. Men Russlands president Vladimir Putin utstedte senere et dekret der det het at selskapet ble overtatt av russiske myndigheter.

Senere sa Carlsberg-toppsjef Jacob Aarup-Jensen at Russland hadde stjålet selskapet.

(NTB)