Nikolai Haram Svorte har flere års erfaring som Head Sommelier for Michelin-restauranten Speilsalen på Hotell Britannia i Trondheim, men begynner nå for vinimportselskapet Remuage by Moestue. Til tross for hans unge alder har Svorte en imponerende CV både med utdannelsen WSET Diploma og finaleplass i Nordisk Vinkelnermesterskap 2023.