Verden neste største bryggeri, Heineken, demper forventningene om årlig vekst i overskuddene, og sier at høyere priser har gått utover etterspørselen, skriver Financial Times.

Etter en volumnedgang på 4,7 prosent i fjor, sier den nederlandske ølkjempen at de ser for seg en ensifret vekst i driftsresultatet. Analytikere har fra før av spådd en vekst på 9,9 prosent.

I tillegg til Heineken, eier konsernet også kjente ølmerker som Amstel, Birra Moretti og Red Stripe.

– Utfordrende 2023

Volumet til bryggeriet falt mer enn ventet i fjor, etter at selskapet satte opp prisene med 10,2 prosent i snitt. Det bidro til at selskapet fikk et driftsresultat på 3,2 milliarder euro, som er nedgang på 25 prosent fra de 4,3 milliardene konsernet fikk i 2022.

KOMPENSERTE: Heineken og konsernsjef Dolf van den Brink. Foto: Bloomberg

Heineken hevder at prisøkningene var for å kompensere for veldig høy prisvekst og strømkostnader.

– Etter et sterkt 2022 viste 2023 seg å være utfordrende. Sterk prising ble innført for å kompensere for svært høy inflasjon og energikostnader, samt volatile makroøkonomiske forhold i noen nøkkelmarkeder, sier konsernsjef Dolf van den Brink.

Omsetningen endte på 36,3 milliarder euro, mot 34,7 milliarder i 2022, som tilsvarer en økning på 4,6 prosent. Mens resultat etter skatt endte på 2,3 milliarder euro, som var en liten nedgang fra de 2,7 milliardene selskapet fikk før skatt året før.

Strengere kjøreregler i Vietnam

I Asia registrerte Heineken en nedgang i ølsalget på 10,6 prosent. Det var det hovedsakelig to grunner til; økonomisk nedgang og strengere regler for kjøring i alkoholrus i Vietnam.

I Europa falt salgsvolumene med 5,4 prosent for hele 2023, selv om det tok seg noe opp mot slutten av året ettersom nedgangen bare var på 3,4 prosent i siste kvartal, skriver FT.

I tillegg falt de 6,3 prosent i Afrika, Midtøsten og Øst-Europa, hovedsakelig på grunn av at de trakk seg ut av Russland, mens inflasjon og økonomiske reformer har redusert kjøpekraften i Nigeria.