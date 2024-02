Dick Doré og Bill Wathen, kjent som «The Foxen Boys», har produsert vin sammen i nesten 40 år. Da de etablerte vineriet sitt i 1985 var det kun 13 produsenter i Santa Barbara County.

Navnet Foxen (og ankeret som smykker etikettene) er til ære for Dick Doré sin oldefar, den engelske kapteinen William Benjamin Foxen som bosatte seg på eiendommen der vineriet ligger i dag i Santa Maria Valley i 1837.

Mye chardonnay for pengene

Fra Bien Nacido-vinmarken, og laget av chardonnay-druen, finner vi Block UU Santa Maria Valley Bien Nacido Vineyards 2020. Dette er den rimeligste av Foxens viner som er tilgjengelig på polet (370 kroner) og den leverer veldig mye vin for pengene.

Den er fet og konsentrert med moden sitron, gult eple, blomster og eik. På smak har vinen en rund, men frisk syre (som støtter den solmodne frukten), et delikat salt-preg, og med en lang avslutning. Vinen har et merkbart, men behagelig og integrert eikepreg.

Den drikker godt nå, men kan uten problem utvikle seg positivt over tre år i kjelleren. 92 poeng.

HOLDER: De røde vinene fra Foxen Wines kan du fint legge fem år i kjelleren. Foto: Ole S. Berg

Delikat pinot du kan legge i kjelleren

Også Foxen sine røde viner leverer topp kvalitet - men til en noe høyere pris. Block 8 Santa Maria Valley Bien Nacido Vineyards Pinot Noir 2019 til 775 kroner var vår favoritt blant de røde.

Vinen har en aromatisk, fruktig og kompleks aroma med modne bringebær, skogbunn og sødmefulle krydder fra eikelagring som støttes av den konsentrerte frukten. Den har en dyp og strukturert karakter med tydelige tanniner og en lang avslutning.

Block 8 er den høyest beliggende vinmarken i Bien Nacido. Høyden her bidrar til en noe langsommere modning og gir et friskt preg på den ellers modne og parfymerte frukten. Den kan fint kan utvikle seg over de neste fem årene for en mer sammensatt smaksopplevelse. 91 poeng.