Disse vinene blir nok bestselgere

Vinhandelen P.A. Larsen ble opprinnelig åpnet i 1847, men stengte dørene da Vinmonopolet ble etablert i 1922. 100 år senere startet Heggem og Dahlström opp selskapet igjen, og har siden lansert vin fra både Burgund og Bordeaux som forsvant raskt fra polets hyller.

6. mars er P.A. Larsen klar for å lansere sitt seneste prosjekt, to hvite viner fra Tyskland.

NYE VINER: Fra Pontus Dahlström. Foto: Lars Brænden Schram

Energisk riesling

Den første vinen som lanseres onsdag er Hock, som er basert på riesling, men også iblandet noe weissburgunder og (den for mange ukjente) cabernet blanc, som tilfører vinen en fin, moden karakter.

Hoch har en frisk og energisk syre på smak og en knusktørr avslutning (den inneholder mindre enn ett gram sukker per liter). Vinen er ikke for lagring, men har tekstur og balanse nok til å holde seg godt i minst to år. Til 185 kroner synes vi det er et godt kjøp.

Polets dyreste Liebfraumilch

Liebfraumilch er ikke en vinstil som tradisjonelt sett forbindes med kvalitetsvin. Overproduserte, halvsøte eksempler fra store merkevarer som Blue Nun og Black Tower har mer eller mindre ødelagt ryktet til vinstilen.

P.A. Larsen har et ambisiøst mål om å «make Liebfraumilch great again» og lanserer nå polets dyreste flaske Liebfraumilch til 350 kroner. Vinen er laget på en kombinasjon av riesling, müller thurgau og chenin blanc, med 11 prosent alkohol og 18 gram restsukker per liter.

Sammenlignet med Hock er vinen noe mer tilbaketrukket på nese, med en moden og floral aroma. På smak er sødmen godt balansert med en frisk og halvtørr avslutning. En spennende og annerledes vin som fungerer godt til sushi og krydrede retter – eller alene i solveggen i påsken.

P.A. Larsen Riesling Hock Aroma av grønne epler, moden steinfrukt, blomster og knust stein. På smak er vinen frisk og energisk med fin modenhet og god tekstur mot en tørr avslutning. 88 poeng.

Varenummer: 1686021.

185 kroner (Lanseres i nettbutikk 6. mars).