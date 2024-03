Sterk etterspørsel tross rekorddyr kakao

CNBC skriver torsdag at analytikere mener kakaobønne-prisene kan stige enda mer, til tross for at prisene allerede har steget til skyhøye nivåer.

Bekymringer over tilførselen av kakao i Vest-Afrika, hjem til rundt tre fjerdedeler av verdens produksjon, har drevet markedet oppover de siste månedene.

Onsdag lå kakaobønne-terminindeksen (ICE Futures) på 6.549 dollar pr. tonn, og har med det steget mer enn 57 prosent siden årsskiftet.

Det har imidlertid hatt lite å si for den globale etterspørselen, der markedet fortsetter å kose seg med sjokolade til tross for den kraftige prisstigningen.

«Det man som regel forventer når det er snakk om en form for landbruksprodukt, er at etterspørselen dabber av når man får slike astronomisk høye priser - men det ser vi ikke når det kommer til kakao», kommenterte råvareanalytiker Paul Joules ved Rabobank til CNBC onsdag.

«En av grunnene til at kakaoprisene har holdt seg godt med tanke på etterspørsel, er at det er et tvangsmessig kjøp for forbrukerne. Da ser vi ikke den samme etterspørselsdynamikken som med mange andre råvarer.»

Joules sa ifølge avisen at han forventet å se noe etterspørselsnedgang i andre halvdel av året, og la til at det nåværende tilbudet og etterspørselsbildet er «veldig, veldig stramt.»

Det amerikanske sjokoladeselskapet Hershey, som er en av verdens største sjokoladeprodusenter, sendte i februar ut et resultatvarsel på grunn av de høye kakao prisene.

Regn, tørke og vind

CNBC har snakket med råvarestrateg Warren Patterson i ING, som mener prisene vil øke helt til forbrukerne nekter å betale.

«De må nå nivåer der vi begynner å se betydelig nedgang i etterspørselen. Vi ser noe av det allerede, men tydeligvis ikke nok til å bringe markedet tilbake i balanse og lette bekymringer om knapphet», kommenterte han videre.

Ifølge råvarestrategen er den største bekymringen knyttet til tilførselen av vestafrikansk kakao. Det skyldes at Elfenbenskysten antas å stå for omtrent 44 prosent av den globale tilførselen, mens Ghana har en andel på omtrent 14 prosent av produksjonen.

2023-avlingene ble preget av kraftig regn og tilfeller av plantesykdom, og 2024 ligger an til å bli negativt påvirket av tørke og sterk vind.

Tørrheten relatert til El Niño i store deler av Sørøst-Asia, India, Australia og deler av Afrika har ført til en prisoppgang for myke råvarer som kakao, sukker og kaffe de siste månedene, poengterer CNBC.