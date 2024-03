Matkassekjempen HelloFresh la fredag frem en oppdatert guiding for helåret 2024, der selskapet nå venter en betydelig svakere inntjening enn tidligere ventet.

Ifølge CNBC har analytikere som dekker aksjen uttalt at guidingen var langt verre enn ventet. Selskapet melder blant annet om skuffende prognoser for vekst og inngjening, som indikerer at forhøyede kostnader for kundevekst vil vedvare i 2024.

Lavere inntekter

HelloFresh meldte etter stengetid på børsen torsdag at selskapet ventet et justert driftsresultat før ned- og avskrivninger (EBITDA) på 448 millioner euro, drøyt 5 milliarder norske kroner, for regnskapsåret 2023. Til sammenligning kom EBITDA på 477 millioner euro året før.

I tillegg ble det meldt at justert EBITDA er ventet å bli et sted mellom 350 til 400 millioner euro, til tross for en prognose om høyere inntekter fra det nordamerikanske markedet.

De lavere inntektene vil skyldes økt produksjonskapasitet og markedsføringskostnader, samt oppstarten av to nye distribusjonssentre, ifølge selskapet.

Skuffende

Deutsche Bank har uttalt at utsiktene for 2024 er skuffende, og merket seg fjerningen av de tidligere kunngjorte målene for 2025, som selskapet mener var et betydelig annerledes marked.

Som følge av den svake guidingen, raser aksjen på børs. Selskapet er basert i Berlin, og notert på Frankfurt-børsen, der aksjen ligger ned over 40 prosent fredag ettermiddag.

Selskapet gikk på børs i 2017, og da pandemien tok tak i 2020 tok aksjekursen fart, og på toppen ble HelloFresh omsatt for nesten 100 euro pr. aksje. Siden har imidlertid aksjen snudd ned, og fredag blir aksjen omsatt for 6,77 euro.

Årsresultatet skal legges frem 15. mars.