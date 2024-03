To pubeiere tjener godt på øltørste fotballfans

Arsenal topper i skrivende stund Premier League, og fotballpuben Highbury ved Valkyrien i Oslo, som er oppkalt etter London-klubbens gamle hjemmebane, har levert årsregnskap for 2023.

Tallene viser at å kombinere øl med fotball på storskjermer og en og annen quiz-konkurranse gjennom uken, er god butikk for de to eierne Alan Oslington og Jason Heatley.

Omsetningen på Highbury økte med nær 14 prosent til 12,4 millioner kroner i fjor. Det ga et resultat før skatt på tre millioner kroner, noe som er en forbedring på 35 prosent mot 2022.

Solide utbytter

Selv om puben opprinnelig var Arsenal-fansens stamsted i Oslo, så er ikke Highbury i dag bare et samlingssted for supportere av London-laget, men også et møtested for folk som elsker andre fotballklubber. Det vises kamper på storskjerm gjennom hele uken.

Cockney (Highbury Pub) (Mill. kr) 2023 2022 Driftsinntekter 12,4 10,9 Driftsresultat 3 2,2 Resultat før skatt 3 2,2 Årsresultat 2,3 1,7

Fotballpuben i Bogstadveien i Oslo er dog ikke det eneste britiske vannhullet duoen eier i hovedstaden. Vel én kilometer lenger vest, på Frogner, driver de to den engelske puben Fru Burums. Og den er og en pengemaskin.

I fjor endte omsetningen på 14,8 millioner kroner, en forbedring på 2,3 millioner fra året før. Og som Highbury, så er bunnlinjen av det hyggelige slaget. 3,6 millioner er fasit i regnskapet før skatten skal betales.

Stooges (Fru Burums) (Mill. kr) 2023 2022 Driftsinntekter 14,8 12,5 Driftsresultat 3,6 2,2 Resultat før skatt 3,6 2,2 Årsresultat 2,8 1,7

Med en samlet omsetning for de to utestedene på 27,2 millioner kroner i fjor, besluttet eierne å ta ut like i overkant av fem millioner kroner i utbytte.

De solide overskuddene er rake motsetningen av hva britiske puber opplever for tiden. Den britiske pubkulturen er i krise.

Årsaken er økende priser på råvarer, energi og lønninger, kombinert med synkende besøk. Det har resultert i nærmest daglige nedleggelser av puber som har eksistert i flere generasjoner.

Grunnlagt av nasjonalhelt

Den norske Highbury-pubens historie går tilbake til 1990. Da ble den åpnet av den norske fotballspilleren Hallvar Thoresen, som spilte proff i Nederland på 70- og 80-tallet for FC Twente og senere PSV Eindhoven.

Mest kjent er nok likevel Thoresen for vinnermålet sitt på Ullevål stadion i 1981, da Norge banket England 2-1 i en VM-kvalifiseringskamp.

FOR HISTORIEBØKENE: 9. september 1981, i det 44. minuttet, scoret Hallvar Thorsen det avgjørende 2-1 målet mot England. Et tyvetalls tusen tilskuere på hyllet ham da han feiret scoringen på Ullevål stadion. Ni år senere åpnet han Highbury Pub i Oslo. Foto: NTB

Etter at dommeren hadde blåst av for full tid oppsummerte radiokommentator Bjørge Lillelien kampen ved å rope ut av «Vi er best i verden! Vi har slått England 2-1 i fotball», etterfulgt av en historisk oppsummering av engelske storheter, før han satt over til studio.

Lilleliens utrop er siden kåret til den beste prestasjonen av en kommentator av den britiske avisen The Observer.

Da Norge spilte ny kamp mot England i 1992, valgte NRK å legge sin studiosending fra nettopp Highbury Pub, med Karen Marie Ellefsen og Thor Eggen som programledere i Oslo og Arne Scheie og Kjell Kristian Rike som kommentatorer og reportere fra Wembley i London.