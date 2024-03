Intens vin fra den nye verden

I den store mengden av sauvignon blanc med varierende kvalitet, må man lete litt for å finne de beste eksemplarene. En av disse er Greywacke Wild Sauvignon 2020.

Greywacke Vineyards produserte sin første årgang i 2009. Kevin Judd som står bak prosjektet, har hele 25 års erfaring som vinmaker for den velkjente produsenten Cloudy Bay, og er ansett som en pioner for sauvignon blanc i New Zealand. Druene til vinen er hentet fra nøye selekterte områder i Southern Valleys i Marlborough, hvor vinmarker har høy andel greywacke. Det er dette unike jordsmonnet som vineriet er oppkalt etter.

Smaksnotater Greywacke Wild Sauvignon 2020

Ung og lett reduktiv på nese med aroma av sitron, grønne epler, knust sten, vanilje, petroleum og urter.

Smaken er rik og intens med frisk syre og lang avslutning. 91 poeng

Varenummer: 9477901

279,90 kroner (Tilgjengelig i butikk: Sandaker, Majorstuen, Paleet, Vinderen mfl. eller på bestilling) Greywacke Chardonnay 2021 Intens aroma med bakte epler, hasselnøtter, smør, vanilje og flint. Smaken er rik og intens med en fin kombinasjon av eik og moden frukt. Frisk og balansert syre og lang avslutning. 92 poeng

Varenummer: 9478101

349,90 kroner (Tilgjengelig på bestilling)

Kompleks sauvignon blanc

Etter druene høstes gjennomgår de en spontanfermentering med villgjær. Videre lagres de på fransk eikefat med lang lagring med bermen. Teknikkene fremhever en mer rik, kompleks og mineralsk karakter på vinen som samspiller godt med de typiske grønne tonene og intensiteten til sauvignon blanc-druen.

Vinen er ung og lett reduktiv på nese med en kompleks aroma av sitrus og urter og en underliggende sødmefull karakter fra eikelagring. På smak er vinen fast og presis, med en frisk syre som bærer intensiteten på frukten og en tørr avslutning.

Lagringsvin med skrukork

Vinen er flasket med skrukork, som kombinert med frisk syre og intensitet bidrar til en langsom utvikling ved flaskelagring. Vi smakte denne vinen tilbake til deres første årgang i 2009. Helt tilbake til 2014- årgangen fremstår vinen ung og frisk, men først etter ti år begynner frukten å vise noe utvikling, som bidrar til enda mer kompleksitet. Med andre ord er dette et sikkert kjøp til kjelleren, men også en vin som viser seg godt i ung alder.

Mineralsk chardonnay

I tillegg til deres Wild Sauvignon produserer Greywacke også blant annet en fantastisk vin på chardonnay-druen. Greywacke Chardonnay 2021 er lagret på 20 prosent franske eikefat og viser en moden frukt, ristede hasselnøtter og eik med en kremet og flintaktig mineralitet på nesen. På smak en vinen fet og rik med en frisk og intens syre. For 349 kroner er dette en strålende vin og et godt alternativ til chardonnay fra den gamle verden.