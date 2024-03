Nordmann tok bronse i Bocuse d’Or Europa

Norges kandidat i Bocuse d’Or Europe, Håvard Werkland, vant bronse i Trondheim i kveld.

– Det er helt magisk. Å være på pallen i Europa på hjemmebane foran alle nordmennene her. Det kunne ikke vært bedre, sa Håvard Werkland til NRK etter premieseremonien var over.

Norge ble slått på målstreken av både Sverige og Danmark og det er niende gang en nordmann får pallplass i konkurransen.

Werkland konkurrerte mot 20 nasjoner, hvorav de 10 beste går videre til den prestisjetunge kokkekonkurransen Bocuse d'Or Lyon, som blir ansett som kokkenes verdensmesterskap, i januar neste år.

Godt skussmål

Team Norway består av kandidat Håvard Werkland, commis (assistentkokk) Grunde Gillund og coach Christopher W. Davidsen. Den ikke helt ukjente kokken Eyvind Hellstrøm er teamets fungerende president.

Werkland er 28 år, kommer fra Kyrksæterøra i Heim kommune. Han jobber til vanlig som kokk ved Speilsalen på Britannia Hotel i Trondheim. Werkland var commis for Christopher W. Davidsen da han tok sølv i Bocuse d’Or Europe i Budapest i 2016 og sølv i verdensfinalen i Lyon i 2017.

Han var deretter en av de første ansatte ved nyoppussede Britannia Hotel, og med det del av oppstartsteamet på Speilsalen, som fikk en Michelin-stjerne under ett år etter at de åpnet. Håvard deltok også i den norske kvalifiseringen til Bocuse d’Or, konkurransen Årets kokk, for første gang i 2019, men det var først i 2023 at han vant tittelen Årets kokk og sikret seg billetten til Bocuse d’Or.