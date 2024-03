Perfekte viner til påskelammet

Sangiovese fra Toscana er for mange en klassiker til lammet. Fèlsina Fontalloro 2018 kommer fra høytliggende vinmarker mellom Chianti Classico og Chianti Colli Senesi, men til tross for opprinnelsen bærer den ikke Chianti-betegnelsen på etiketten. Vinen går under paraplyen «supertoscaner», en trend som startet på 70-tallet hvor produsenter fra underområdene i Toscana deklassifiserte vinene sine til den større IGT Toscana appellasjonen. Enten for mer fleksibilitet for vinmaking og druer, eller for å indikere en annen stil. I dag er dette noen av Italias mest kjente og prestisjefulle viner.

Fontalloro er en kompleks vin som både byr på friskhet og tyngde. Vinen har aroma med sursøte kirsebær, rød plomme, krydder, lær og eik. På smak har den en forfriskende syre som er typisk for sangiovesedruen, men den fremstår kraftigere og mer strukturert, med faste tanniner mot avslutning. 2018 er en ung årgang av denne vinen, men den er allerede åpen og forførende på aroma og smak. Luft den helst i minst en halvtime før servering. Dette er også en fantastisk vin for videre lagring, og kan med fordel ligge i tre til fem år i kjelleren.

Smaksnotat Fèlsina Fontalloro 2018

Intens aroma med sursøte kirsebær, rød plomme, krydder, eik og lær. Vinen har en lett støvet og jordlig nese som er typisk for sangiovese-viner fra området. På smak er vinen frisk og syrlig på ankomst, med god konsentrasjon på frukt og fast tekstur på midten med fine og faste tanniner som tilfører en lang ettersmak, kombinert med rik frukt og fin tekstur i en lang og strukturert avslutning. 92 poeng.

Varenummer: 2758401.

590 kroner (Tilgjengelig på bestilling og i butikk på Oslo S, Grünerløkka, Bjørvika og Aker Brygge mfl.) Telmo Rodríguez Pegaso Granito 2020 Delikat og fruktig aroma med kirsebær, bringebær, urter med en underliggende jordlig og steinaktig mineralitet. Fruktig og bløt på smak, med fine og modne tanniner som ligger godt pakket inn i den modne og bløte frukten. En merkbar, men balansert alkohol som tilfører en god fylde og rikhet på smak med en lang avslutning. Kun 4.505 standard flasker er produsert. 91 poeng.

Varenummer: 15093401.

459 kroner (Tilgjengelig på bestilling og i butikk på Aker Brygge).

Fruktig vin fra Gredos-fjellene

For mange er kanskje Rioja det mest klassiske valget til påskelammet. Men liker du viner som er litt mer på den delikate og fruktige siden, vil en vin laget av garnacha-druen fra Sierra de Gredos vest for Madrid være et perfekt valg.

Telmo Rodríguez Pegaso Granito 2020 er laget på 100 prosent garnacha- druer, som kommer fra økologisk dyrkede vinmarker på over 800 meters høyde. Jordsmonnet her er granitt, som tilfører en unik steinaktig mineralitet til vinen som kler den delikate frukten godt. Vinen har en delikat og fruktig aroma med bringebær og modne kirsebær, med en lett urtepreget karakter og en tydelig mineralitet.

På smak er vinen fruktig og bløt, med en forfriskende syre og finkornede tanniner som er godt pakket inn i den modne frukten. Til tross for at denne delikate vinen har hele 14,5 prosent alkohol er den godt balansert, og det tilfører heller en behagelig varme og fylde til vinen.