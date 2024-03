ÅPNER MED ØSTERS PÅ MENYEN: – På Lille Herbern serverte vi i fjor rundt 8.000 østers og 2,5 tonn blåskjell. Det skal vi også tilby her ved Lanternen Brasserie & Bar, sier Ian Skattum (t.h.), medeier i de to restaurantene. Her sammen med daglig leder ved de to restaurantene, Herdis Eiriksdottir, og driftssjef Endre Skattum. Foto: Iván Kverme