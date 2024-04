2008-årgangen byr også på intensitet, konsentrasjon og syrefriskhet. Til tross for alderen er vinene fortsatt på et tidlig stadium i drikkevinduet sitt. Årgangen har fått en velfortjent hype, og er et sikkert valg for deg som liker de friske og intense stilene av champagne. Vi gjetter også at det er en god investering å fylle kjelleren med 2008.