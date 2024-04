Om du aldri har hørt om vin fra Terrasses du Larzac er du ikke alene. Området fikk først status som appellasjon i 2014 og Languedoc-regionen er ikke historisk kjent for å produsere kvalitetsvin. Terrasses du Larzac ligger cirka 30 kilometer nordvest for Montpellier, og de høytliggende vinmarkene her er ofte beplantet med syrah, grenache og mourvèdre-druene. Høyden på vinmarkene bidrar til å bevare friskheten i vinene og balanserer den varme og generøse frukten fra det varme middelhavsklimaet. Dette, i kombinasjon med et variert jordsmonn, har tiltrukket en ny generasjon med produsenter som utforsker områdets potensial.

Smaksnotat Domaine de Montcalmès Terrasses du Larzac

Intens fruktig og moden på aroma med mørke og røde bær, plomme, friske urter og krydder.

Dyp og saftig på smak med modne, men faste tanniner fra midten som tilfører en lang lengde kombinert med intens frukt og krydder. 92 poeng nå (Vil bli bedre med lagring)

Varenummer: 15146401

555,30 kroner. (Tilgjengelig i butikk på Storo og på bestilling)

Liten produksjon

En av stjernene i området er Frédéric Pourtalié fra Domaine de Montcalmès. Familien har i mange år produsert druer og solgt videre til lokale kooperativer, men med erfaring fra kjente vinerier som Domaine Alain Graillot i Rhône og Grange de Perez i Languedoc produserte han sin første vin fra familiens vinmarker i 1999. Produksjonen startet med knappe 5.000 flasker, men er i dag økt til 50.000 flasker fra 22 hektar med økologisk sertifiserte vinmarker. Kun to viner blir produsert; en rød under appellasjonen Terrasses du Larzac og en hvitvin fra samme område, men den hvite faller under den bredere Languedoc-regionen siden Terrasses du Larzac kun tillater røde viner.

Karakteristisk lagringsvin

2019-årgangen av Domaine de Montcalmès Terrasses du Larzac er nå tilgjengelig på Vinmonopolet. Vinen er laget på syrah, grenache og mourvèdre og lagret to år i brukte eikefat. Den har en intens, fruktig og moden aroma med mørke og røde bær, plomme, friske urter og krydder. Smaken er dyp og saftig med modne, men faste tanniner fra midten som vedvarer i en lang avslutning kombinert med intens frukt og krydder. Vinen er tydelig preget av den varme årgangen med en varm og moden karakter, men har friskhet nok til å balansere den intense frukten.



Til 555 kroner er dette den dyreste vinen tilgjengelig fra Terrasses du Larzac på polet nå. Men den er vel verdt prisen med en imponerende kvalitet, struktur og balanse som også er godt egnet for videre lagring,

Vinen kan med fordel lagre fire til syv år for å utvikle mer kompleksitet, men drikker veldig godt nå etter kun 15 minutter luft på karaffel. Nyt den alene, til grillmat eller til rikere middelhavsretter.