Disse vinene fra Burgund bør du sikre deg

Hoveddelen av produksjonen er fokusert på rødvin på pinot noir-druen, samt noe hvitvin på chardonnay og aligoté. I vineriet arbeider de tradisjonelt uten bruk av avansert utstyr. Alle de røde vinene inkluderer druestilk under fermenteringen, som tilfører aroma, tekstur og kompleksitet. Mengden ny eik i de modne vinene er som regel under 20 prosent, da Thiriet ønsker at frukten skal være i fokus.

Karakteristisk pinot noir

For oss er det spesielt produsentens røde viner som utmerker seg. Tre av disse finnes nå tilgjengelig på Vinmonopolet.

Thiriet Côte de Nuits-Villages Les Retraits 2021 er det klart beste kjøpet. Druene kommer fra 50 år gamle vinstokker fra vinmarken Les Retraits, som ligger skvist opp mot den velkjente Premier Cru-vinmarken Clos de la Maréchale. Vinen har en rik intensitet og god dybde på nese, med kombinasjon av røde bær, plomme, blomster, pepper, delikat eik og skogbunn. Smaken er konsentrert med rik frukt og faste tanniner som er godt balansert av den generøse frukten. Denne vinen er laget med 100 prosent hele klaser under fermenteringen, men den lett grønne karakteren er godt balansert både på nese og smak, og tilfører et ekstra lag og kompleksitet til vinen. 92 poeng. Den drikker godt i dag, men intensiteten på frukt og den faste teksturen gjør at den egner seg perfekt til videre lagring i fem år eller lenger. Til 850 kroner er dette den rimeligste av de røde vinene.

Om du ønsker en vin som er noe friskere i stilen er Côte de Nuits-Villages Aux Montagnes 2021 et godt valg. Druene er høstet fra den tre hektar store vinmarken Aux Montagnes som ligger rett nedenfor vineriet i Comblanchien, en kort kjøretur sør for Nuits-Saint-Georges. Vinen er kompleks på nese med friske bringebær, jordbær, kirsebær, søt lakris og krydder. På smak er vinen fruktig og generøs med god tekstur, og en forfriskende og balansert syre med lang avslutning. Vinen er fermentert med 15 prosent hele klaser. Dette tilfører et lett stilkpreg på aroma og tekstur, men den er godt balansert av den friske frukten. Vinen er aromatisk og åpen nå, men vil lagre godt tre til fem år. 91 poeng.

Vin til videre lagring

Côte de Nuits-Villages Clos Magny 2021 er en noe mer sjenert vin aromatisk som passer utmerket for videre lagring. Vinen fremstår noe mørkere og tettere på aroma i dag med krydder, fioler, skogbunn og underliggende røde bær. Rik og kjøttfull frukt på smak med faste tanniner som dominerer noe i avslutningen nå. Fremstår noe rustikk i dag, og vil ha godt av tre års lagring for å balansere tanninene og utvikle mer kompleksitet på nese. 90 poeng.

Camille Thiriet er for mange fortsatt et ukjent navn, som nå er inne i sin niende årgang. Dette er uten tvil en produsent å følge med på. Skal du sikre deg noen av disse, bør du med andre ord ikke vente for lenge.