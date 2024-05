Eik Servering, selskapet bak serveringssteder som Brasserie Ouest og Smalhans, har nå solgt Dugurd kantiner til Norvestor-eide 4Service.

Restaurantgruppen kjøpte i fjor majoritet i Dugurd som en del av sin diversifiseringsstrategi, etter å ha sett store muligheter for å utvikle et kantineben innenfor Eik-systemet.

– Men når denne muligheten med 4Service dukket opp så vi raskt at dette ville være en bedre løsning. Dette er en vinn-vinn for alle parter, og en deal vi ikke kunne si nei til, forteller styreleder i Eik, Erlend Karlseng.

Av konkurransehensyn kan han imidlertid ikke oppgi noe konkret rundt kjøpesummen.

– For vår del er Eik nå i en svært gunstig økonomisk posisjon. Vi har bygget opp flere hundre millioner på bok, har moderat med gjeld, og er klar for å ta inn nye vinnerkonsepter i Eik-familien, sier styrelederen.

Oppkjøp nr. 18

Dugurd tar dermed med seg 200 ansatte og kunder som Nasjonalmuseet, Finn.no og Braathen Eiendom over til tungvekteren 4Service, som før kjøpet allerede hadde 6.000 ansatte og tre konsepter innen for personalrestauranter.

Heller ikke CMO i 4Service, Marius Pedersen, ønsker å si noe om størrelse på transaksjonen, men trekker frem at det er landet en avtale som alle parter er godt fornøyde med.

– Oppkjøpet av Dugurd er vårt 18. oppkjøp siden 4Service ble startet i 2010, og markerer en forsterket satsing for oss inn mot premium-delen av kantinemarkedet. Dette er ett av flere voksende markedssegmenter hvor vi har store ambisjoner for de neste årene, sier Pedersen, og påpeker at Dugurd også vil bli en viktig bidragsyter til at selskapet skal nå sine mål om levere de mest bærekraftige løsningene innenfor kantine og personalrestaurant.

Trygve Hegnar, ansvarlig redaktør og eier av Finansavisen, er medeier i Eik Servering gjennom sitt investeringsselskap Periscopus.