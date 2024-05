Perfekt grillvin til vårsolen

Beaujolais har et blandet rykte. Den ferske vinen Beaujolais Nouveau og annen vin av lav kvalitet med karakter av banan og hubba bubba-tyggegummi har etterlatt seg mange skeptikere. Men enkelte produsenter og vinmarker i regionen lager strålende kvalitet. Disse vinene faller stilmessig mellom de delikate fruktige pinot noir-baserte vinene fra Burgund i nord og de krydrede syrah-baserte vinene fra Rhônedalen i sør.

Historisk vinmark

I Beaujolais er det de ti underområdene (Cru-ene) som er best kjent for kvalitet. Hver av disse har en unik karakter. Av de ti områdene skiller spesielt Morgon seg ut, med dype og lagringsdyktige viner. Det finnes ingen premier cru eller grand cru klassifisering her, men regionens mest kjente vinmark «Côte du Py» ligger nettopp i Morgon. I over 1.000 år har vinmarken produsert konsentrerte viner på gamay-druen fra det unike skiferbaserte jordsmonnet, lokalt kjent som «roche pourrie» (råtten stein).

Smaksnotat Foillard Morgon Côte du Py 2021

Intens og aromatisk med røde bær, kirsebær, plomme, urter og blomster. Frisk, syrlig og delikat på ankomst med fine tanniner på midt, som sitter lenge i avslutningen sammen med friske røde bær, krydder og urter. Poeng: 92.

Varenummer: 5117601.

Pris: 455 kroner. (Tilgjengelig i butikk på Carl Berner, Briskeby, CC Vest, Bekkestua mfl.)

*Det er oppgitt 2020 på vinmonopolet, men det er 2021- årgangen som er tilgjengelig i butikk.

Fra denne vinmarken er det Domaine Jean Foillard som lager de beste vinene. Jean Foillard tok over familiens vineri på starten av 80-tallet. Der etablerte han raskt et rykte for vin av høy kvalitet, fremstilt på en tradisjonell måte med gamle vinstokker, sen innhøsting, lav svovling og modning på gamle eikefat fra Burgund.

Kompleks vin fra krevende årgang

Foillard Morgon Côte du Py 2021 er en intens, forførende og aromatisk vin med både friske røde bær, kirsebær, plomme, urter og blomster. Vinen fremstår noe friskere i aroma i denne årgangen sammenlignet med de siste, varmere årgangene. 2021-årgangen var en kjølig og krevende årgang. Men, som man også har sett i Burgund, finnes det mange viner herfra av topp kvalitet og med mye personlighet. Årgangen setter også sitt preg på smaken. Vinen er frisk, syrlig og delikat på ankomst med fine tanniner på midt, som sitter lenge i den fruktige og krydrede avslutningen. Dette er en vin som drikker utmerket nå og passer perfekt til grillmat, eller alene lett avkjølt i vårsolen. Den kan uten problem ligge inntil ti år i kjelleren for å utvikle enda mer kompleksitet.



Til 455 kroner er dette blant de dyrere vinene fra Beaujolais på Vinmonopolet. Men sammenlignet med hva du må betale for tilsvarende kvalitet fra Burgund, er dette et veldig godt kjøp som er vel verdt prisen.

Den er nå utsolgt på nett, men finnes tilgjengelig i en rekke butikker. Skal du sikre deg noen flasker til sommeren ville jeg ikke ventet for lenge.