Kostbar - men noe av det beste du kan drikke på 17. mai

Her er ingenting overlatt til tilfeldighetene. Avanserte ståltanker, nye maskiner for rengjøring av eikefatene og smidige løsninger for å forbedre logistikken. Mye ligger i detaljene: Til og med hjulene på trallene bærer den mørke kirsebærfargen som smykker etikettene på Krug Vintage.



– Vi forsøkte så godt vi kunne å forme bygget som en K, men det lot seg ikke gjøre. Så vi endte opp med en H, forteller vinmakeren Julie Cavil til Finansavisen med et smil.