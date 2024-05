De beste og mest kjente Bordeauxene er veldig kostbare. Vi tenkte det derfor kunne være interessant å smake oss gjennom de såkalte «annenvinene» til toppslottene, for å se hva de beste produsentene produserer rett under flaggskip-vinene.

Skal du kjøpe de siste årgangene i Bordeaux for langtidslagring er årganger som 2018, 2019 og 2020 et trygt valg. Men vil du ha god Bordeaux å drikke mens disse modner passer vinene fra 2021-årgangen utmerket. Vinene viser seg nå elegante og delikate med lavere alkohol. Spesielt vinene fra vest i Médoc og Pessac-Léognan viser seg utmerket i denne årgangen. Her gir vinden fra Atlanterhavet og det veldrenerte og grusholdige jordsmonnet en fordel i våte årganger.

Smaksnotat Château Palmer Alter Ego 2021

Aromatisk og kompleks nese med mørke og røde bær, blomster, urter, krydder, tobakk og knust sten. Bløt og delikat på smak med en lett varmende men balansert alkohol, bløte tanniner og lang avslutning. 94 poeng. Varenummer: 16959201

Pris: 915 kroner. (Kan bestilles på tilleggsutvalget, lanseres på bestillingsutvalget 7 juli) La Mission Haut-Brion Chapelle de la Mission Haut-Brion 2021

Tettpakket på aroma med mørke bær, jordlige toner, krydder og grafitt med faste tanniner som er behagelig balansert og knasende tekstur i en lang avslutning. 93 poeng. Varenummer: 16968501

Pris: 880 kroner. (Kan bestilles på tilleggsutvalget, lanseres på bestillingsutvalget 7 juli) Château Montrose La Dame de Montrose 2021

Solbær og bjørnebær, frisk syre, fine og elegante tanniner og en lang og fruktig ettersmak.

Balansert ankomst, ren frukt, fine elegante men tydelige tanniner som sitter lenge kombinert med frukt i avslutning. 91 poeng. Varenummer: 16960601

Pris: 475 kroner. (Kan bestilles på tilleggsutvalget, lanseres på bestillingsutvalget 7 juli) Château Clerc Milon Pastourelle de Clerc Milon 2021

Dyp mørk frukt, kaffe, eik, krydder og urter. Krydret og intens på tidlig midt, saftig men med fast tekstur fra midt til avslutning. 91 poeng. Varenummer: 16962901

Pris: 400 kroner. (Kan bestilles på tilleggsutvalget, lanseres på bestillingsutvalget 7 juli) Château Margaux Pavillon Rouge 2021 Veldefinert mørk frukt, tobakk, jord og krydder. Bløt ankomst med fine tanniner fra midt som er god pakket inn i den intense frukten og lange avslutningen. 93 poeng Varenummer:16960901

Pris: 2150 kroner.

Våre favoritter

I Margaux ligger Château Palmer. Dette er en av de mest kjente produsentene i Médoc. Deres annenvin, Alter Ego 2021, er aromatisk og innbydende, åpen på nese, med bløt og delikat frukt og integrerte tanniner som sitter godt i den lange ettersmaken. For over 900 kroner er dette et utmerket kjøp og vår favoritt fra årgangen.

Sør i Pessac-Léognan produserer La Mission Haut-Brion annenvinen Chapelle de la Mission Haut-Brion. Dette er en mer kompakt og konsentrert vin som egner seg utmerket for lagring over de neste tre til fem årene. Vinen fremstår noe mer lukket og dyp på aroma nå med faste tanniner som er behagelig balansert med knasende tekstur og lang avslutning. Til 880 kroner ligger også denne vinen i det høyere prissjiktet, men den viser friskhet og balanse som egner seg godt for videre lagring.

De beste kjøpene under 500-lappen

En av vinene som viste overaskende god kvalitet for 475 kroner er La Dame de Montrose 2021 fra Château Montrose i Saint-Estéphe. Vinen er åpen og frisk på aroma med mørke bær og vanilje, fruktig, med frisk syre og elegante tanniner i en lang ettersmak. Til 475 kroner gir vinen stor drikkeglede nå, men har samtidig tekstur og balanse for videre lagring over de neste tre til seks årene.

Hos nabokommunen i Pauillac er Pastourelle de Clerc Millon det beste kjøpet i det rimeligere prissjiktet. Huset er i dag eid av den prestisjefylte produsenten Mouton Rothschild, og er kjent for å levere topp kvalitet for en veldig overkommelig pris. 2021-årgangen herfra er intet unntak. Vinen er dyp og fruktig med saftig frukt og fast tekstur på smak. Dette er ikke annenvinen til Mouton Rotschild, men et separat slott med navn Clerk Millon som ble kjøpt opp av familien på 70-tallet.

Den mest ettertraktede

Fra de mest prestisjefulle slottene er kvaliteten jevnt over høy i årgangen. Men vår favoritt er Pavillon Rouge fra Château Margaux. Dette er en av de mest kjente produsentene i Bordeaux, som det eneste i huset i Margaux med “first growth”-status. Vinen viser seg utmerket i 2021-årgangen, men vil kreve videre lagring for å samle den intense og innpakkede frukten. Dette er en av de dyreste annenvinene i Bordeaux, men gir en tydelig smak av husets kvalitet og indentitet som er vel verdt prisen.

Vinene blir lansert på Vinmonopolets bestillingsutvalg den 3. juli, men kan allerede nå kjøpes fra tilleggsutvalget ved å kontakte Vinmonopolets kundesenter for de som vil være først ute.