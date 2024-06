I dag satser de på hvitvinsproduksjon i de kjølige og høytliggende vinmarkene i Alta Langa som ligger 20 minutter utenfor Barbaresco. I 2015 kjøpte de 14 hektar med vinmark her som de plantet med chardonnay og sauvignon blanc. I 2023 ferdigstilte de til og med et eget vineri her for hvite viner. Vi kan nok forvente mer herfra i fremtiden.