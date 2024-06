SKAL SNU SKUTA: – Nå skal vi bedre driften og likviditeten i Villa Paradiso Group. Da har vi et kjempegrunnlag for å skape en aktør som tjener penger innen tre år, sier Erik Tronbøl, ny medeier og daglig leder i Villa Paradiso Group. Her i Villa Paradiso-restauranten på Majorstuen. Foto: Lena S. Falck