Et av Aker Brygges ferskeste tilskudd på restaurantfronten ligger i velkjente lokaler på en utlagt tarm i impregnert tre. Med prime location og en tilsynelatende frisk meny med fokus på sjømat, ligger mye til rette for en god lunsjopplevelse – spesielt for dem med seilersko og båt eller fleecevest og kontor i umiddelbar nærhet.