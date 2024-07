DYR ÅPNING: – Vi visste at åpningen av Yokoso kom til å være kostnadskrevende, og det påvirker selvfølgelig konsernets bunnlinje, sier Markus Gjelseth (t.h.), som deler på tittelen daglig leder med sin bror Joppe Gjelseth. Her er de to på asiatiske Yokoso. Foto: Iván Kverme