– Selv om Vannkunsten her borte minner om Venezia, gjør ikke salaten det. Den skriker etter en eller annen form for dressing for å redde stumpene. For eksempel en klassisk vinaigrette, balsamico, eller aller helst en cæsardressing. Når det beste med salaten er focacciaen og aiolien som hører til, er det ganske trist. Jeg innser, men dessverre i etterpåklokskapens lys, at jeg enten burde bestilt en pastarett eller en pizza.