BLIR MED VIDERE: Etter salget er Even Hegbom, som her serverer gjester på Den Glade Gris, og ektefellen Kjellaug Brenden Hegbom blitt medeiere i Eik Servering. – Vi betalte et tosifret millionbeløp for aksjeposten, sier Hegbom. Foto: Iván Kverme