– Jeg har friskere i minne at TGI Fridays holdt til i disse lokalene. Servitørene var kledd i røde og hvitstripete overdeler, og hadde åpenbart fått beskjed om at de skulle sitte på huk ved bordet og ta opp bestilling. Akkurat slik voksne bør tilnærme seg små barn. De hadde gode drinker, men maten var elendig, mimrer Short, og ber i sitt stille sinn om at dette besøket blir bedre.