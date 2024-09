Disse vinene bør du sikre deg på onsdag

Historien til Domaine Gérard Julien strekker seg tilbake til 1800-tallet, men det var først da unge Etienne Julien tok over i 2012 at kvaliteten økte betraktelig. På ti hektar vinmark er halvparten av produksjonen under Côte-de-Nuits Villages-appellasjonen, men Etienne produserer også vin fra velkjente toppvinmarker som nå lanseres i 2022-årgangen.