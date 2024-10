De henter en meny ved bardisken og saumfarer innholdet. Spisestedet holder åpent fra morgenen til sent på kvelden. Frokost (yoghurt og grøt), smørbrød med eksempelvis oksebryst og småretter som reinsdyrtartar og lettrøkt silderogn, samt et par desserter i form av karamellpudding og sviskekompott. Her er også både et selektert utvalg vin, øl og alkoholfritt.