Disse «naturchampagnene» er det god grunn til å sikre seg

Totalt er produksjonen cirka 100.000 flasker spredt over 20 ulike viner, så produksjonen av hver enkeltvin er veldig lav. For oss er det spesielt vinene fra de enkelte landsbyene som leverer høyest kvalitet for prisen. Vår favoritt var Avíze Grand Cru 2019, laget på 100 prosent chardonnay-druer fra Côte des Blancs. Her er vinene kjent for en frisk og kremet karakter og viser intensitet og fast kalkaktig tekstur som faller midt i mellom Ambonnay og Verzenay i stil.