Som oftest er det Grand Cru-vinmarkene i Bourgogne som oppnår høyest status og pris, men for Groffier er det Les Amoureuses premier cru som som er mest anerkjent. Av totalt fem og en halv hektar er Groffier faktisk den største eieren av Amoureuses med rett over én hektar. I 2022-årgangen har han for første gang flasket denne vinmarken som to forskjellige viner, basert på hvilken del av Amoureuses druene kommer fra.