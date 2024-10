Siden sulten er stor, har de også bestilt litt brød til å starte med. Hvitløksdressingen på siden er god, men selve brødet er av vanlig butikkvalitet som ikke imponerer, til tross for at den er forsøkt fiffet opp med litt garnityr. To glass limonade har de også fått. Den er grei på smak, men smaker for lite.