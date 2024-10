Et prakteksemplar på denne friske årgangen er Diego e Damiano Barale Langhe Nebbiolo 2021. Vinen er en Langhe nebbiolo, men kommer utelukkende fra vinmarker i Monforte d'Alba i Barolo. Her får du en kombinasjon av kraft og eleganse, med en løftende frisk syre og delikat rød frukt som gir en god drikkeopplevelse for 347 kroner. Dette er en virkelig god «mini-Barolo» som drikker godt nå, men også vil holde godt over de neste seks årene.