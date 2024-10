Schloss Johannisberg er ikke bare verdens eldste riesling-produsent, men det var også her verdens første spätlese ble produsert i 1775. Historien sier at budet som brakte beskjed om at innhøstingen skulle starte ankom to uker for sent. Da hadde allerede edelråte spredt seg i vinmarkene, og det resulterte i både en en konsentrert og sødmefull vin.