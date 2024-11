På de andre bordene er det en salig miks av ulikt klientell. Et bord er okkupert av det som ser ut som far og sønn, begge ikledd forsvarets feltstøvel, M77. Ved et annet bord sitter et tilsynelatende forelsket par. Et jobbmøte foregår samtidig på et av nabobordene, med iPader og dokumenter liggende utover bordet.