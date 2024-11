Veterinærhøgskolen har flyttet til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås, og er landets eneste institusjon for høyere utdanning for veterinærer. I de gamle lokalene på Adamstuen i Oslo åpnet nabolagsrestauranten Jubel dørene i sommer. Uteserveringen var tidvis smekk full, og en tidligere anmelder mente at stedet var bedre egnet for drikke enn mat.